Diventa pienamente operativo il presidio medico stagionale sull’Isola dell’Asinara reso possibile grazie alla collaborazione tra la Asl di Sassari, il Comune di Porto Torres, la Capitaneria di Porto, dall’Agenzia Conservatoria delle Coste, l’Ente Parco dell’Asinara e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom).

Un servizio di primo soccorso sanitario per la popolazione e i turisti che frequentano l’isola dell’Asinara che, grazie alla convenzione siglata negli scorsi giorni, consente di garantire la presenza di due ambulatori, attivi dalle 9.30 alle 17.30 (pausa pranzo dalle 12.30 alle ore 14.30) con una pronta disponibilità nell’arco della giornata.

Due gli ambulatori presenti sull’isola, uno a Cala d’Oliva e un altro a Cala Reale (tel. 349 7575542 e 376 2516032; tel. 376 2385401 e 376 2516036).

Oltre al personale sanitario, sull’Isola dell’Asinara, grazie alla convenzione, verranno messi a disposizione un’ambulanza e un fuoristrada, due mezzi di soccorso avanzati medicalizzati con attrezzature sanitarie per emergenze.

Oltre a prestare le prime cure, il servizio assicurerà il supporto e raccordo con la Capitaneria di porto e la rete di emergenza territoriale e le strutture ospedaliere per l’eventuale trasporto dei pazienti.

«Un impegno importante per l’amministrazione sul quale abbiamo creduto per garantire sicurezza a chi in estate raggiunge l’Asinara», spiega il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro.

