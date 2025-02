«Occorre rivedere le regole del gioco che non funzionano, perché questa governance che caratterizza alcuni parchi nazionali come quello dell’Asinara che ha al suo interno un solo comune, con un territorio così ampio, la metà di Porto Torres, così come è non va bene. Dunque o la legge quadro 394/1991 sulle aree protette, attualmente oggetto di revisione alla Camera, tiene conto di queste caratteristiche, oppure la Sardegna si autodetermina all’interno della Comunità del Parco con una governance che potrebbe essere anche un Consorzio territoriale formato da tutti i Comuni che insistono sul Golfo dell’Asinara e con a capo la Regione».

Così il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, in occasione della conferenza stampa convocata per affrontare le problematiche relative alla mancata nomina di un presidente dell'Ente Parco Asinara, privo di una completa governance da troppo tempo, un incontro tenutosi nella sede del Palazzo della Provincia alla presenza dell’amministratore straordinario, Gavino Arru, del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, degli esponenti regionali, il consigliere Valdo Di Nolfo, l’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu e l’assessora alle Politiche del Lavoro, Desirè Manca. In collegamento da Roma anche l’assessora regionale alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi.

