Il Parco nazionale dell’Asinara prosegue nel suo percorso di rinnovo della Carta europea del turismo sostenibile, Fase 2, un metodo di governance partecipata per strutturare le attività delle aree protette in ambito turistico e per favorire, attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori turistici locali, l'elaborazione di un'offerta di turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle Aree protette.

Pertanto l’ente Parco ha previsto una serie di incontri finalizzati alla definizione del Piano di azioni per il rinnovo dell’adesione alla Carta Europea 2025-2029 e piani formativi su tematiche di rilievo per lo sviluppo individuale, professionale e locale.

Gli incontri sono fissati nella sala conferenze in via Ponte Romano 81 a Porto Torres, nelle seguenti giornate sempre alle 9.30: 12 e 21 novembre, 3 e 10 dicembre. Per quanto riguarda gli operatori del parco interessati alla certificazione Cets 2, la partecipazione è obbligatoria ad almeno tre incontri su quattro. Dopo l'ottenimento della Fase 1 da parte delle aree protette, la Carta si sviluppa con la Fase 2, indirizzata agli stakeholders del territorio, e la Fase 3 per i tour operator.

© Riproduzione riservata