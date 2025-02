Consiglio comunale aperto a Porto Torres a seguito della mancata nomina di un presidente e dell’annullamento del decreto di nomina del commissario straordinario del Parco Nazionale dell’Asinara, da parte del ministro per l’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. La seduta pubblica è stata convocata dal presidente del consiglio comunale, Franco Satta, in accordo con i consiglieri comunali, per la giornata di martedì 18 febbraio alle ore 18, con un ordine del giorno relativo agli effetti della mancanza di una governance stabile e completa che impedisce all’Ente una vera programmazione a lungo termine e mette a rischio l’operatività del Parco, con ripercussioni sulle attività degli operatori che lavorano sull’isola, 75 aziende e circa 400 lavoratori a rischio, impossibilitati a pianificare la futura stagione turistica.

Manca un presidente dal 2016, un consiglio direttivo dal 2020, l’organo indispensabile per dare esecuzione alle attività programmate dalla Comunità del Parco, organismo di indirizzo recentemente istituito dalla presidente della Regione, Alessandra Todde. Il consiglio comunale chiede una guida ufficiale per L’Ente Parco, un presidente con compiti che vanno oltre la gestione ordinaria di un commissario straordinario. In attesa della nomina ministeriale il consiglio intende affrontare anche il problema dei numerosi immobili, circa 200 edifici di proprietà dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste, che richiedono una messa in sicurezza ormai da vent’anni.

La Regione ha intensificato negli ultimi tempi gli sforzi per la tutela e la valorizzazione dell’Isola dell’Asinara attraverso un piano articolato di interventi già in corso, in fase di progettazione avanzata e in programmazione. L’obiettivo è migliorare la fruibilità dell’isola nel rispetto della sua unicità ambientale e storico-culturale. L’assessora regionale alla Difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi ha specificato: «Ci auguriamo che il ministro proceda rapidamente all'intesa con la presidente della Regione per la ricomposizione degli organi statutari del Parco Nazionale dell'Asinara. Solo attraverso una governance completa e pienamente operativa sarà possibile attuare una pianificazione efficace e ben coordinata, garantendo il pieno sviluppo del valore ambientale, storico e turistico dell’isola».

