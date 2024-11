Interventi di manutenzione degli impianti di energia elettrica nell’isola dell’Asinara. Venerdì 15 novembre, dalle 10 alle 16, E-Distribuzione effettuerà alcuni lavori urgenti che comporteranno l’interruzione della fornitura di energia elettrica sull’isola parco. L’interruzione riguarderà le utenze nelle località Campo Faro, Cala Reale, Trabuccato, Cala D’Oliva e Case Bianche.

Durante i lavori, l’erogazione potrà temporaneamente riprendere per eseguire delle prove tecniche, ma l’invito rivolto agli utenti da parte della società E-Distribuzione è di non commettere imprudenze e ad adottare le dovute precauzioni per evitare danni a impianti quali cancelli elettrici, sistemi di allarme, computer, apparecchi elettronici in genere, staccandoli fino alla definitiva ripresa del servizio.

I tecnici opereranno in modo da portare a termine i lavori, dove possibile, prima dell’orario previsto, onde evitare gravi disagi. In tal caso l’erogazione sarà ripristinata in anticipo senza ulteriore preavviso.

