Il Parco nazionale dell’Asinara consolida l’alleanza strategica nella lotta dello Stato contro le mafie, promuovendo la cultura della legalità.

Il 23 maggio del 2025 lo stesso Ente Parco aveva sottoscritto un protocollo d’intenti insieme alle Fondazioni Giovanni Falcone e First Social Life, la Regione Sardegna, la Conservatoria delle Coste e il Comune di Porto Torres per inserire la Foresteria Falcone e Borsellino di Cala d’Oliva all’interno del “Museo del Presente”.

L’incontro di oggi a Cagliari, con la governatrice Alessandra Todde, nell’ufficio della Presidenza della Regione Sardegna, ha rafforzato l’accordo significativo che porterà alla predisposizione del piano operativo, un circuito nazionale promosso dalla Fondazione Falcone e riconosciuto come riferimento culturale e civile per la promozione della legalità.

All’incontro era presente il presidente del Parco dell’Asinara, Gianluca Mureddu, e l’ex agente di polizia penitenziaria, Giommaria Deriu.

© Riproduzione riservata