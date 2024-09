La plastica e i rifiuti che “uccidono” i mari, l’importanza culturale di cambiare abitudini per tutelare l’ambiente. Il tema internazionale "Nuove azioni attraverso la cooperazione” al centro del convegno nella sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, un’iniziativa Fidapa BPW Italy Distretto Sardegna sezione di Porto Torres e Ami Ambiente Mare Italia che ha visto la partecipazione dei rappresentanti locali e nazionali dell’associazione e delle figure istituzionali locali.

La cooperazione è stata la parola chiave che ha caratterizzato il convegno. Dopo i saluti di apertura da parte della past presidente di Sezione, Cristina Benenati, che ha sottolineato la scelta delle due perle naturalistiche, Parco Asinara e Parco di Porto Conte, l’intervento della presidente Maria Tindara Abramo e della presidente del Distretto Sardegna Gianna Ledda, che ha evidenziato la bellezza della costa e dell'impegno a replicare anche in altre sezioni la stessa esperienza.

Il sindaco Massimo Mulas ha lanciato il bisogno di una cooperazione come buona prassi per salvaguardare le aree protette e per recuperare le aree difficili, mentre la past presidente distrettuale Maria Lucia Fancellu ha parlato dell'identità territoriale e del video waterfront presentato dal distretto per la Giornata della Terra. Centrali le relazioni del presidente di Ami, Alessandro Botti, che ha illustrato le azioni messe in atto, del progetto del pannello della sostenibilità e della responsabilità come cittadini per essere semi di cambiamento.

Il direttore del Parco dell'Asinara, Vittorio Gazale, ha sottolineato l’importanza della Carta europea del turismo, mentre il direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani ha sollecitato una cooperazione attraverso la cultura e iniziative incisive. La funzionaria dell’assessorato Ambiente della Regione, Laura Santona, ha relazionato sullo studio dei siti di natura e dei siti costieri e i progetti in atto. Le conclusioni della past presidente nazionale Fiammetta Perrone hanno messo in evidenza la necessità di una partnership operativa fin dalla fase della programmazione, sottolineando l'impegno culturale assunto dalla Federazione.

Al termine del convegno è stato installato un Pannello della sostenibilità a Cala Reale sull’isola dell’Asinara, un’iniziativa che verrà replicata anche dalla sezione Fidapa di Alghero che procederà con l'installazione del Pannello nel Parco di Porto Conte.

