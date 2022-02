Voto unanime per i presidenti delle commissioni speciali Asinara e Pesca del Comune di Porto Torres istituite affinché si abbia quell'atteso sviluppo che il territorio da troppo tempo si augura.

Alla guida degli organismi straordinari di studio sulle problematiche che ostacolano i progetti di valorizzazione, conservazione e di sviluppo economico del patrimonio immobiliare dell’isola Parco e del settore della pesca, sono stati nominati, rispettivamente, i capogruppo, Bastianino Spanu del Psd’Az e Sebastiano Sassu del M5s. Nel ruolo di vicepresidente i capogruppo Giampiero Madeddu del Pd e Paola Conticelli di Italia in Comune.

“Lo scopo è quello di adottare strategie nella gestione dell’Asinara a partire dalla continuità territoriale, il problema dell’approvvigionamento idrico e il ciclo delle acque, - ha sottolineato Spanu - ma anche la salvaguardia dei sistemi di specifico interesse naturalistico, la tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare, storico e culturale”.

Tra gli obiettivi anche la conservazione della biodiversità, lo sviluppo sostenibile dell'isola e l'efficientamento dei servizi primari. Sul problema pesca “è indispensabile avviare iniziative utili per salvaguardare il mare, i prodotti che da esso derivano, e per tutelare il reddito di quello che oggi rimane delle marinerie del nostro territorio”, ha detto Sassu.

Di primaria importanza, come richiesto dai rappresentanti della piccola pesca e della paranza, è lo studio per accelerare le procedure per il completamento e la riconversione dell'ex mercato ittico e il molo pescherecci.

