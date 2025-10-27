Asinara: confermate le tariffe 2026 del contributo di sbarco sull’isola5 euro per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre e 2,50 euro per i restanti mesi dell’anno
Confermate le tariffe per il contributo di sbarco sull'isola dell'Asinara. La giunta del Comune di Porto Torres, su proposta dell'assessore al Bilancio, Alessandro Carta, blinda la tassa per l'annualità 2026, rispettando la misura massima di 5 euro per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre, stagione di maggior afflusso turistico, mantenendo in vigore le tariffe di 2,50 euro per i restanti mesi dell’anno.
La misura del contributo, così deliberato dall’esecutivo, si applica ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola parco, utilizzando le imbarcazioni che forniscono collegamenti di linea, impegnati nel servizio di trasporto di persone a fini commerciali abilitati e autorizzati a svolgere tale attività.
L'amministrazione comunale nel giugno scorso ha istituito un nuovo sistema di prenotazione digitale obbligatorio "Heart of Sardinia", uno strumento per monitorare e analizzare importanti informazioni relative ai flussi turistici, migliorare la gestione del contributo di sbarco, semplificare le operazioni di controllo e la rendicontazione per gli operatori dei servizi di trasporto, ai fini di una accurata programmazione dello sviluppo dell’Isola.