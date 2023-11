Per gli operatori turistici che operano nell’area della Cets, la Carta europea del turismo sostenibile promossa dal Parco Nazionale dell’Asinara, si apre un nuovo percorso per ottenere la certificazione di qualità dei servizi offerti. I soggetti interessati hanno tempo fino al 10 novembre per consegnare il disciplinare agli uffici dell’Ente Parco, nella sede di Porto Torres.

Gli operatori coinvolti sono coloro che svolgono le loro attività turistiche non solo sull'isola dell'Asinara ma in tutto il territorio di Porto Torres e nei comuni di Castelsardo e Stintino. La certificazione consente una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile.

L’elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano d’azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un’analisi approfondita della situazione locale. L’obiettivo è migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree protette che tenga conto delle necessità dell’ambiente, delle comunità locali, delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori.

