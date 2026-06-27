La splendida Cala Sant’Andrea, il litorale a tutela integrale dell’isola dell’Asinara, ancora una volta violata dai turisti che non rispettano l’ambiente.

Questa mattina un catamarano di 16 metri ha attraccato nella zona “A”, dove vige il divieto assoluto di accesso via mare e via terra. Il comandante è stato sanzionato dai carabinieri della Stazione dell’Asinara, con il supporto del Servizio Navale della Compagnia di Porto Torres. Il turista, con il proprio catamarano ha solcato le acque protette dell’Area marina protetta per poi attraccarvi nonostante la zona risulti inaccessibile a tutela del suo straordinario e unico ecosistema.

L’Asinara è un Parco nazionale unico al mondo, un vero e proprio tempio della biodiversità terrestre e marina, di flora e fauna e proprio a protezione di questo patrimonio di inestimabile valore sono state istituite le zone A, B e C, con diversa accessibilità.

La zona A, in particolare, gode del più alto livello di tutela in quanto ritenuta di eccezionale interesse naturalistico ambientale e paesaggistico, tale da prevedere il divieto assoluto di accesso. I controlli dei carabinieri della Stazione Asinara e dei colleghi della motovedetta CC N. 810 “Cortellessa” finalizzati alla tutela dello straordinario ecosistema dell’Asinara proseguiranno senza sosta per l’intera stagione estiva.

© Riproduzione riservata