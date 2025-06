Hanno gioito tra la natura incontaminata dell’Asinara, tra i percorsi senza ostacoli lungo i sentieri dell’isola, per vivere una giornata dedicata alla disabilità. Si è conclusa con successo la manifestazione, tenutasi domenica sull'escursionismo condiviso "Natura senza barriere”, organizzata da Athena Trekking Porto Torres, l’associazione con il suo direttivo guidato da Romano Chessa che anche in questa decima edizione ha aderito all’iniziativa nazionale promossa da Federtrek.

Una comitiva di 70 persone con disabilità, accompagnati da 95 volontari, con la presenza di 5 medici, 2 infermieri, 6 istruttori e 5 persone addette alla logistica, hanno potuto svolgere una serie di attività in stretta collaborazione con la Consulta del Volontariato. Un evento patrocinato dal Comune di Porto Torres, con l’intento di rendere la natura accessibile a tutti. La manifestazione si è resa possibile grazie al viaggio gratuito a bordo del traghetto della Sara D, il vettore della continuità territoriale.

«È stata l’occasione per i ragazzi disabili di vivere una giornata all’insegna della condivisione e della natura, momenti che hanno arricchito tutti noi, organizzatori dell’evento», ha detto Romano Chessa. «Mi sento di ringraziare la compagnia di navigazione Delcomar per il supporto logistico e il personale della motonave Sara D, oltre che il Parco nazionale dell’Asinara per il sostegno all’iniziativa», ha aggiunto il presidente del consiglio Franco Satta.

I partecipanti hanno percorso i sentieri accessibili dell’isola, con visita al Centro Crama, tappa al museo del Mare, prove di snorkeling e kayak, grazie alla collaborazione con “I Sette Mari” e Azen Kayak. L’iniziativa si è svolta in contemporanea con Dragon Rosa, la giornata dedicata alla riabilitazione delle donne operate al seno, un importante tassello della kermesse medico sportiva “Asinara blu 2025”.

© Riproduzione riservata