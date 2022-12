Non solo stand, ma anche mostre, artigianato e spettacoli itineranti. Lo prevede il programma della tredicesima edizione di "Carrelas in festa", l'ormai classico appuntamento del dicembre banarese organizzata dalla Pro loco in sinergia con il comune di Banari.

Sarà una due giorni molto intensa che comincerà sabato 17 dicembre alle 15 con l'inaugurazione ufficiale della manifestazione. Alle 16 e alle 18 ci saranno due spettacoli itineranti per il paese del Meilogu famoso per la sua trachite rossa che vedranno protagonisti, rispettivamente, Diego Greco con il sax e il gruppo Alenu 'e Sole. Dalle 16 alle 20 piazza San Lorenzo ospiterà lo spettacolo di arcieri. Alle 21, in piazza della Palma, ci sarà spazio per Dj Set.

La giornata di domenica 18 dicembre inizierà alle 10 con uno spettacolo itinerante e una mostra di strumenti musicali curati dall'associazione Prendas di Juanne Marongiu. Alle 11 altro spettacolo itinerante, stavolta con il coro Stellaria de Santu Nigola di Brunella. Dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 andrà in scena "La piazza delle circoscienze, animazioni interrative e gioco libero con Pietro Olla. Alle 18.30, in piazza Gramsci, la compagnia Shedan Theater presenterà "Saman", uno spettacolo di teatro fuoco.

