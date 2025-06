Dalla baia di Porto Ferro il festival DeA trasferisce la sua energia e i suoi colori e le sue proposte e le sue arti, tutto al femminile negli spazi del Parco Pineta all’ingresso del paese di Stintino, borgo affacciato sul mare che ha sposato l’idea e accolto l’idea sostenibile, altamente inclusiva, attenta ai luoghi ed alla storia.

La volontà e l’intuizione è generata dall’interazione tra Baretto Eventi e associazione DeA - Donne e Arte con Sista Namely, cantante, attivista e figura centrale della scena reggae sarda e Neia Dendé, artista multidisciplinare di origini brasiliane ma sarda d’adozione, a cui si unisce Vaitea, dj, mc e promoter di respiro internazionale, profondamente legata alla Sardegna, con il supporto della cooperativa Piccoli Passi e grazie al patrocinio del Comune di Stintino.

Una intera giornata aperta al pubblico, da trascorrere fra spiagge e scorci di Stintino, meraviglioso borgo affacciato sul Golfo dell’Asinara.

In calendario 25 appuntamenti proposti lungo le 13 ore di programmazione prevista fra arti visive e mercatino creativo, workshop e attività esperienziali, danza e tradizione, talk e approfondimenti, sport e gioco, concerti, live performance e dj set. Fra pineta e spiaggia di Stintino (dalle ore 11 alle 17) si consumerà la prima parte della giornata fra Live painting, la mostra fotografica a cura di Valentina Calvizie dal titolo “Il ruolo delle donne di Stintino nella lavorazione del tonno nelle tonnare”, esposizione di pittrici locali, stand artigianato e mercatino creativo ed una chicca educativa e divertente: il mercatino dello scambio giochi e libri per bimbi curato dai bambine e bambini di Stintino con la guida di Neia e Barbara.

Non finisce qui perché DeA è immersa nella tradizione e sposa la cultura locale dando spazio a workshop e lab sulla realizzazione e degustazione dei papassini, ad una dimostrazione sulla lavorazione della bottarga, al laboratorio di cestineria sarda e di intreccio delle palme pasquali, ancora alla creazione artigianale di penne in legno. Dalla manualità all’arte della danza: e quindi attenzione dedicata al ballo tradizionale di Stintino (“Ciuccio”), all’esibizione del gruppo di ballo sardo di Usini e alla compagnia di danza Estemporada con performance ispirate alle musiche e ai cartoni Disney. In spiaggia le ragazze della “Bonga surf school” proporranno yoga, giochi ed esercizi di equilibrio surf style e non mancherà nemmeno una rampa skate, teatro di evoluzioni e occasione di approccio alla disciplina sportiva.

