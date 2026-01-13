Andava a caccia con un porto d’arma scaduto da oltre tre anni e senza aver pagato le tasse previste: per questo un uomo è stato denunciato e si è visto sequestrare fucile e munizioni. L’episodio è avvenuto il 4 gennaio nelle campagne di Olmedo, in località Sa Mandracchina, durante un controllo venatorio del Corpo Forestale.

A insospettire gli agenti della Forestale di Alghero è stato il comportamento del cacciatore che, alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondersi dietro la vegetazione.

Poco dopo è riapparso senza l’arma che impugnava fino a pochi istanti prima. Il fucile è stato infatti ritrovato dai Forestali all’interno di un cespuglio, dove l’uomo aveva cercato di occultarlo.

Dai controlli sui documenti è emersa la grave irregolarità: il porto d’arma risultava scaduto da più di tre anni, rendendo di fatto illegale la detenzione dell’arma e del munizionamento. Per l’uomo è scattata immediatamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato il sequestro.

© Riproduzione riservata