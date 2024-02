La giunta del Comune di Porto Torres ha approvato il Piano per la prevenzione e la gestione della sicurezza e dell’emergenza nell’area mercatale di via delle Vigne. Una regolamentazione che comprende la progettazione urbana del sito con la predisposizione degli stalli di posizionamento e la riorganizzazione della viabilità di transito e accesso.

La finalità del Piano di sicurezza e emergenza è quella di fornire agli operatori delle attività commerciali coinvolte, ai loro organizzatori e alla cittadinanza, un vademecum contenente le attività ed i comportamenti necessari per lo svolgimento, al livello massimo di sicurezza, delle attività mercatali in ottemperanza alle “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”.

L’obiettivo prefissato è che tali attività possano sempre svolgersi in un ambiente, per quanto possibile con i livelli più bassi di rischio, garantendo lo svolgimento delle attività degli ambulanti e le persone che partecipano al mercatino del giovedì, in un’ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, quanto le misure a tutela della pubblica incolumità. Il Piano è stato redatto in modo univoco per tutte le aree adibite a mercati rionali presenti nella città di Porto Torres, personalizzando i singoli documenti con schede tecniche dirette ad individuare l’area specifica.

