«Un comportamento grave». Così l’opposizione in consiglio comunale a Ittiri attacca la linea seguita dal sindaco Antonio Sau in merito alla discussione sulle fonti energetiche rinnovabili. E lo fa con una segnalazione inviata pochi giorni fa al primo cittadino in cui stigmatizza come nel confronto chiesto dalla Regione per individuare le aree idonee sia la popolazione che i suoi rappresentanti non siano stati informati, scrivono, «circa le scelte da portare avanti per il Comune in risposta alle richieste della Regione».

Ad aggravare, secondo gli esponenti della minoranza, l’atteggiamento di Sau sarebbe la mancata interlocuzione promessa sull’argomento in commissione urbanistica e in consiglio comunale. Che a questo punto, rimarcano, non ha più ragion d’essere visto che i comuni avevano tempo fino al 12 settembre per dire la loro.

Intanto nella vicina area di Monte Unturzu, riferisce l’opposizione, ci sono già diverse richieste di autorizzazione per le installazioni per un totale di 300 mw, di cui una già autorizzata, il progetto Alas, con 6 aerogeneratori da 11 mw l’uno.

