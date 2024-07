La comunità di Ardara ha risposto presente all'appello di Komen Italia in Sardegna, che ha organizzato nel centro del Logudoro il tradizionale appuntamento con la Walk for the Cure, la passeggiata in rosa a favore della lotta ai tumori al seno. L'organizzazione no profit ha potuto contare, oltre che sulla presenza di centinaia di persone, del sostegno dell'Amministrazione comunale, di volontari, delle associazioni culturali e sportive, della Pro Loco, e di sponsor privati.

Sono stati raccolti oltre 3.000 euro che verranno utlizzati per progetti sviluppati nel nord Sardegna. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 56mila nuovi tumori al seno. Oltre il 90% può essere sconfitto se trattato nell'immediatezza. Dai 20 anni è consigliato sottoporsi in modo costante agli esami strumentali. Per questo è necessaria una continua opera di sensibilizzazione.

© Riproduzione riservata