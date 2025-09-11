Ardara si conferma paese di lunga vita, cinque secoli di vita in un solo borgo negli ultimi nove anni. Mariuccia Pintus è la quinta centenaria di una comunità che ha voluto abbracciare la “zia” di tutti, con una festa che ha coinvolto circa trecento persone, tra familiari, parenti e amici, insieme al sindaco Francesco Dui e ad altri amministratori, con la presenza dei carabinieri guidati dal maresciallo Sebastiano Ruiu e il vescovo Corrado Melis, giunto per l’occasione a celebrare la santa messa in suo onore.

«Ad Ardara cinque centenarie tutte donne, in soli nove anni. Se non è un record poco ci manca», ha detto il primo cittadino.

«Con grande entusiasmo celebriamo il traguardo delle 100 primavere di zia Mariuccia, che raggiunge Zia Anzeledda nella master class, le due centenarie viventi che hanno salutato zia Minna, zia Bonaria e zia Gavino, scomparse di recente».

Mariuccia Pintus circondata dal’affetto di un intero paese, si è presentata alle celebrazioni con il suo solito sorriso.

Zia dell’ex deputato e sindaco del paese, Giampaolo Nuvoli, Mariuccia è madre di cinque figli, di cui va orgogliosa, e con l’unica figlia che ricopre il ruolo di consigliera comunale, ma con una carriera istituzionale lunga quasi 35 anni.

«Una donna dalla forza fisica e morale da far invidia ai più giovani- ricorda il sindaco - ancora oggi si diletta a cucinare, sbriga alcune faccende domestiche e si reca in chiesa».

© Riproduzione riservata