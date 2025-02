Oltre un secolo di tenerezza e cordialità: zia Baingia Casula ha raggiunto ad Ardara il traguardo di 102 anni. A festeggiare il suo compleanno circondata dall’affetto dei suoi familiari c’era la comunità tutta.

Ha vissuto una vita nel paese del Logudoro dove è nata, una lunga esperienza di vita che l’ha portata anche fuori dall’Isola. Trasferitasi a Roma per un lungo periodo, ha potuto conoscere un’altra realtà senza però dimenticare le sue radici sarde. Negli anni ha mantenuto la sua giovialità e lucidità, tanto che nessuno ha dimenticato il suo sorriso. Ritornata nel suo paese in tarda età ha riallacciato i rapporti con i tanti conoscenti e amici di Ardara, i quali non hanno mancato di fargli i più sinceri auguri per questo compleanno speciale.

Alla festa era presente anche il sindaco Francesco Dui: «In questo paese si vive bene - ha detto il primo cittadino – si respira aria sana, la qualità della vita è ottima come è lo dimostra la presenza di tanti anziani e di due centenari»

