«Quando si parla di turismo per un piccolo centro come il nostro, si deve necessariamente ragionare sugli attrattori principali di ogni comunità. Per noi non possono che esserlo la basilica di Nostra Signora Del Regno, l'Area del Palazzo Giudicale e il Museo Giudicale».

Lo ha dichiarato il sindaco di Ardara, Francesco Dui, che ha annunciato l'arrivo di 50mila euro grazie alla partecipazione al bando per "le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici” (Aree Camper).

Il progetto prevede la realizzazione di un'area start, con app e servizi web, oltre che automatismi per l'accesso e la videosorveglianza, ecosostenibile con il fotovoltaico, le colonnine elettriche di ricarica e illuminazione a led, e inclusiva, con una piazzola di sosta per persone disabili, e uno spazio dedicato agli animali.

«Certo, siamo consapevoli che non è semplice far crescere le presenze turistiche nei piccoli centri, ma questo è un altro piccolo elemento aggiuntivo al puzzle che stiamo completando», conclude il primo cittadino.

