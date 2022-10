"Ad Ardara sul campo sportivo siamo andati in controtendenza. Anziché installare il manto sintetico abbiamo preferito una scelta romantica: ripristinare come si deve il terreno in erba naturale esistente. Uno dei primi in Sardegna, fortemente voluto nei primi anni Ottanta dal nostro grande ex primo cittadino Gianpaolo Nuvoli, che da tempo non è più tra noi".

Francesco Dui, sindaco di Ardara, è decisamente soddisfatto dei lavori eseguiti. Il manto erboso del Comunale, dopo un anno di lavori, finanziati con 70mila euro prelevati interamente dal bilancio comunale, si ripresenta in perfette condizioni, degne di un terreno di gioco di serie A.

"Come Amministrazione - precisa il sindaco - garantiremo l'attenzione e la manutenzione necessaria per tutelare la struttura, che ora sarà a disposizione di tutta la comunità e non solo".

L'Ardara calcio militava sino a qualche anno fa nel campionato di Promozione regionale. Poi la cessione del titolo all'Ozierese. Ora a difendere i colori della cittadina un'agguerrita formazione amatoriale, che avrà l'opportunità di calcare un terreno di gioco che nel calcio è diventato una rarità.

