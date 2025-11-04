Ardara, 500mila euro per la sicurezza degli affluenti Rio de S'AddeLe opere interessano sia i compluvi naturali sia i canali artificiali a cielo aperto
Mezzo milione di euro per la messa in sicurezza idrogeologica del comune di Ardara. Proseguono gli interventi di tutela del territorio dalle inondazioni.
I lavori sono stati avviati iper un importo complessivo di 500.000 euro, finanziati con fondi ex Pnrr – Medie Opere del Ministero dell’Interno. L’intervento riguarda il ritracciamento e la sistemazione idraulica degli affluenti del Rio de S’Adde, nelle aree periurbane a nord del paese.
Le opere interessano sia i compluvi naturali sia i canali artificiali a cielo aperto. Il canale sul lato est della provinciale 80, oggi caratterizzato da una sezione irregolare e da una vegetazione eccessiva, sarà oggetto di sistemazione per ridurre i principali rischi, come inondazioni delle abitazioni vicine, danneggiamenti o allargamenti della strada provinciale Sp 80.
Un passo importante per la tutela del territorio, interessato in passato da allagamenti in occasione di forti piogge che hanno messo a richio gli argini dei corsi d’acqua con pericolo di inondazioni.