L’Aou di Sassari protagonista alla quarta edizione della Fiera nautica della Sardegna, che comincerà domani 30 aprile, e si concluderà il 4 maggio, nella Marina di Porto Rotondo.

L’azienda ospedaliero-universitaria parteciperà al talk su “Soccorso sanitario in mare: sviluppi della telemedicina per la navigazione”.

Sul tema, moderati dal giornalista Angelo Colombo, oltre ai professionisti, ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, verrà trasmessa l’esperienza dell’Aou con Francesco Cudoni, direttore del Dipartimento di Emergenza, e Paolo Pinna Parpaglia, direttore del Pronto soccorso. Insieme ai due anche il rettore dell’ateneo turritano Gavino Mariotti, che testimonierà sulla sinergia tra ricerca, formazione e assistenza.

La problematica riveste particolare attualità perché, secondo i dati UniOlbia, l’estate 2024 ha visto l’arrivo di oltre 4,8 milioni di sbarchi con un impatto importante sul sistema sanitario, in particolare nelle aree ad alta vocazione nautica come la Gallura, dove – secondo i dati Cipnes – si concentra il 38,84% dei posti barca dell’Isola. Ed è quindi decisivo essere capaci di offrire un soccorso rapido, magari con l’aiuto della telemedicina, tecnologia sempre più strategica nella gestione delle emergenze e delle patologie croniche, come quelle cardiologiche e neurologiche, anche a bordo di imbarcazioni in navigazione. In questo senso l'Aou di Sassari ha un ruolo chiave perché, nel Nord Sardegna, rappresenta l'hub di secondo livello con le specialità dell'assistenza in ambito dell'emergenza e urgenza.

Il talk sarà quindi l’occasione di un confronto tra sanità, Ares Sardegna, Guardia costiera, Areus e Asl Olbia, per tracciare nuove possibilità di collaborazione e sviluppo. E l’azienda sassarese intende far valere le sue competenze per rafforzare la rete dell’emergenza nel Nord Sardegna.

Al talk saranno presenti anche Luigi Arru, dirigente medico della Formazione di Areus, quindi Sebastiano Cudoni direttore del dipartimento di Emergenza della Asl di Olbia, Gianluca D’Agostino direttore Pintor direttore generale di Ares Sardegna. marittimo Nord Sardegna.

© Riproduzione riservata