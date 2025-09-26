In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il museo archeologico dell’Antiquarium Turritano di Porto Torres, in collaborazione con l’associazione “Musicando Insieme”, promuove due concerti, in programma nella serata di sabato 27 e domenica mattina del 28 settembre.

Un evento musicale tra gli antichi reperti romani. Sabato alle ore 21, con “Songs of Renaissance” la cantante Pina Muroni, voce e loop station, accompagnata da Luca Sirigu, pianoforte e tastiere, proporranno un progetto musicale dove voci e strumenti raccontano storie universali capaci di emozionare oltre i confini del tempo e della lingua.

Domenica mattina, alle ore 11, con ‘Universong’ sempre Pina Muroni, voce, e Gabriele Cau, chitarra, accompagneranno il pubblico in un concerto che attraversa lingue, culture e continenti, intrecciando melodie senza tempo e nuove suggestioni sonore. Un percorso dove la musica diventa ponte tra popoli e emozioni, fino a svelare un inatteso legame con l’architettura: entrambe arti universali, capaci di costruire spazi di bellezza in cui l’anima trova dimora.

© Riproduzione riservata