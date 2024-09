Il Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta avvia la presente procedura mirata alla partecipazione di insegnanti e studenti ad attività di educazione ambientale nell’ambito del Programma "Laboratorio della Conoscenza" del CEAS.inara - Centro di Educazione ambientale e alla sostenibilità.

Possono presentare domanda alle attività tutti gli Istituti scolastici per iniziative che hanno come destinatari degli interventi gli studenti del secondo ciclo delle scuole primarie (quarte e quinte classi), e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado che abbiano interesse allo svolgimento dei laboratori didattici, come previsto dal catalogo dell’Offerta Educativa 2024-2025 del CEAS.inara e in collaborazione con gli Osservatori del Parco (Osservatorio del Mare, della Fauna e della Memoria).

Lo scopo è quello di favorire la partecipazione di insegnanti e studenti nelle attività di sostenibilità attraverso la conoscenza dell’ambiente naturale e delle peculiarità del Parco nazionale dell’Asinara; la conoscenza dei principi di rispetto dell’ambiente e della sua valorizzazione sostenibile quale elemento imprescindibile per la crescita e il benessere della persona umana; la promozione della fruizione delle aree naturali protette come luoghi anche di turismo compatibile e responsabile.

Le domande dovranno essere presentate entro il 27 settembre.

