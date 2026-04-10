“Gambia in Festa – Una giornata per crescere e gioire insieme”: è il titolo della giornata che si terrà domani dalle 10.30 fino a sera nello Spazio TEV di Via Giuseppe De Martini 15 a Sassari. L'evento dedicato alla cultura, alle tradizioni e all’arte gambiane è organizzato da Gambia Society in Sardinia, in collaborazione con Associazione Girovagando e Theatre en vol.

La mattina è previsto un momento di formazione e confronto sulla situazione dei migranti, mentre in serata verranno presentate le nove etnie che compongono la popolazione gambiana attraverso danze, abiti e musiche tradizionali.

A illustrare la cultura gambiana durante il convegno sarà Osman Fatty della Gambia Society, fondata dai giovani richiedenti asilo e che si occupa di offrire percorsi di formazione, orientamento e assistenza sanitaria e legale a tutti i gambiani che si trovano sul territorio sardo per fornire loro servizi di mediazione linguistica, supporto logistico o economico per eventi improvvisi, possibile grazie alla cassa comune a cui i soci contribuiscono mensilmente.

Durante il convegno verranno presentati i contributi di professionisti e volontari che da tempo operano nell’ambito dell’accoglienza: l’avvocato penalista Andrea Devoto; Giovanni Salis attivista e Liliana Pais mediatrice culturale, sul ruolo di EMERGENCY verso i migranti; Antonio Bruzzi, del GUS Gruppo Umana Solidarietà e coordinatore del SAI di Alghero (Sistema di Accoglienza e Integrazione); Ninni Tedesco di Sa Domo De Totus, ex professoressa di Foundation Course per gli stranieri (UNISS) e attualmente insegnante di italiano online gratuito per stranieri; Michèle Kramers di Theatre En Vol sul ruolo cruciale dell’arte nell'integrazione sociale e culturale degli stranieri.

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