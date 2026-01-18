A seguito dell’allerta meteo anche il Comune di Ozieri dispone la chiusura dei parchi cittadini e del cimitero. Viste le avverse condizioni meteorologiche comunicate dalla Direzione Generale della Protezione Civile ed a seguito di videoconferenze con tutti gli enti preposti, a causa di forti raffiche di vento previste per domani, il sindaco Marco Peralta ha deciso la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero.

Il primo cittadino raccomanda la popolazione di non sostare in prossimità di alberi o pali in genere e di uscire di casa solo in caso di estrema necessità. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati per le giornate di martedì e mercoledì prossimi. Mentre le scuole di ogni ordine e grado rimarranno aperte.

Le disposizioni nascono dopo la riunione dei sindaci del territorio, avvenuta nel pomeriggio con la protezione civile, che a causa del maltempo prevede una serie di precauzioni da osservare per motivi di sicurezza così da evitare rischi inutili per le persone.

