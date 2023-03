In questi giorni e fino al 26 aprile, la main hall dell'aeroporto di Alghero si veste di colori, pace e speranza. È stato allestito l'Albero di Pasqua realizzato dai bimbi dell'associazione "Il mio amico speciale", in collaborazione con alcuni studenti del Liceo Artistico "Francesco Costantino" e l'aiuto dell'artista Tonino Serra e dei suoi collaboratori. La quercia come simbolo di universalità mentre le uova colorate rappresentano messaggi di pace e speranza. L'opera è stata realizzata nel Laboratorio inclusivo dove i bambini si sono potuti esprimere in libertà.

L'iniziativa dell'associazione "Il mio amico speciale" (foto Alghero Airport)

La presidente dell'associazione "Il mio amico speciale", Doriana Caria, tiene a ringraziare i flower design Davide e Dolores, collaboratori dell'artista Tonino Serra, ma anche gli studenti del Liceo Artistico, Pietro Sechi (4A), Ursula Sechi (3A) e Giulia Carboni (2B) che, insieme alla professoressa Giai, hanno reso possibile l'iniziativa. «Un grazie anche a Don Angelo per aver offerto anche questa volta gli spazi per realizzare il laboratorio», dice Doriana Caria.

