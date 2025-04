Il convegno “Lessico per le Arti del XXI Secolo”si pone l'obiettivo di indagare le trasformazioni del lessico delle arti contemporanee nel passaggio dal XX al XXI secolo. L'iniziativa, organizzata dall'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, è in programma il 12 e 13 maggio (inizio alle 9) nell’Auditorium dell’Ex Ma.Ter in via Zanfarino 62.

Il convegno curato dai professori Sonia Borsato, Davide Mariani e Nicolas Martino radunerà studiosi con formazioni diverse provenienti da Accademie e Università italiane e alcune delle voci più interessanti e originali del panorama critico e artistico contemporaneo nell'ambito di una proficua collaborazione con l'istituzione presieduta da Giorgio Auneddu Mossa e diretta da Daniele Dore

L'intenzione è quella di concentrarsi sul lemmario delle arti e su alcune parole che risultano particolarmente significative nel delineare lo scenario del nuovo millennio. “Se il sapere artistico incrocia sempre di più saperi provenienti da ambiti diversi come quelli delle scienze umane e sociali, delle scienze biologiche e informatiche – dicono i curatori dell’evento – le pratiche artistiche risultano fondamentali per comprendere fino in fondo la rivoluzione antropologica in corso. Proprio per questo la costruzione di un primo lemmario che si offra come strumento di ricerca è un compito urgente”.

Il “Lessico per le Arti del XXI Secolo” diventerà anche un libro che, con il contributo dell'Accademia di Belle Arti di Sassari, verrà pubblicato entro l'anno da Luca Sossella editore.

I relatori- Tommaso Ariemma (Accademia di Belle Arti di Lecce), Elena Bellantoni (Accademia di Belle Arti di Roma), Sonia Borsato (Accademia di Belle Arti di Sassari), Ilaria Bussoni (Università di Padova), Ilenia Caleo (Iuav di Venezia), Francesco D'Isa (Accademia di Belle Arti di Firenze e LABA di Brescia), Giulia Grechi (Accademia di Belle Arti di Napoli), Davide Mariani (Accademia di Belle Arti di Sassari), Nicolas Martino (Accademia di Belle Arti di Sassari), Raffaella Perna (Università “La Sapienza” di Roma), Viviana Vacca (Università di Catania), Federico Zappino (Università di Sassari).

