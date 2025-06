Viola l’ammonimento del questore appena notificato, raggiunge moglie e figlie e le minaccia di morte. È successo ad Alghero la scorsa settimana gettando nel terrore le donne che si sono trovate il marito e padre in casa dopo che questi, approfittando del portone rotto del palazzo, si era introdotto all’interno dell’immobile.

“Vi ammazzo, non temo le forze dell’ordine”, queste le parole dell’uomo che però proprio da loro è stato arrestato poco dopo e, oggi pomeriggio su disposizione del gip, è finito in carcere a Bancali. La coniuge era riuscita a denunciarlo dopo anni di vessazioni psicologiche e verbali e aveva deciso di rivolgersi al progetto Aurora di Sassari e all’associazione la Rete delle donne. Quest’ultima gestisce uno sportello di ascolto attivo 24 ore su 24 che organizza il percorso più adeguato compiendo una valutazione del rischio, fornendo in base alle necessità un supporto psicologico oppure, nei casi più gravi e urgenti, mettendo la donna in protezione, o accompagnandola nell’iter giudiziario.

E un’emergenza era anche quella descritta, seguita dall’avvocata Barbara Pirisi che assiste la madre e le figlie. Un caso che ha segnato un primo punto fermo con l’arresto dell’uomo.

