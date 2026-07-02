L’amministrazione comunale di Alghero, con l’assessorato guidato da Roberto Corbia, continua a lavorare per rendere la mobilità cittadina più ordinata, sicura ed efficiente, attraverso una serie di interventi che rispondono alle esigenze dei residenti, delle attività economiche e di una città che accoglie ogni anno un numero crescente di visitatori.

In questi giorni sono stati realizzati nuovi spazi dedicati ai bus turistici e alle operazioni di carico e scarico merci, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi e ridurre le criticità nelle aree più frequentate. Dalla prossima settimana, poi, saranno disponibili circa 40 nuovi stalli riservati ai possessori di pass, tra via Cagliari e il Piazzale della Pace, una risposta alle necessità dei residenti del centro storico.

Contestualmente entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità, tra cui l’inversione del senso di marcia nel tratto di via Catalogna (prolungamento), pensata per rendere più fluidi gli spostamenti e migliorare l’uscita dal centro.

Accanto agli interventi sulla sosta, l’amministrazione sta lavorando anche sul fronte della sicurezza stradale. Infatti sono sono stati installati i dissuasori in via Vittorio Emanuele, nei pressi del Lidl, per impedire una manovra vietata e particolarmente pericolosa che negli anni ha causato diversi incidenti. Sono interventi puntuali, ma inseriti in una visione più ampia di riorganizzazione della mobilità urbana. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita di chi vive Alghero ogni giorno, garantendo al tempo stesso una città più accogliente, sicura e funzionale.

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