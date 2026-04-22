Prende una carta di credito rubata ad Alghero e preleva dei soldi. Nel 2024 l’allora 18enne, secondo le accuse, approfitta di un furto compiuto ai danni di due turisti nella spiaggia “La Speranza” della città catalana acquistando o ricevendo la carta sottratta ai malcapitati stranieri di nazionalità inglese.

Responsabile del reato di ricettazione, a parere della procura della Repubblica, compie poi anche quello di indebito utilizzo di carta di credito facendo due prelievi di poco meno di 100 euro accreditando l’importo sul conto estero intestandolo, in modo fittizio, a un ristorante di Valledoria.

Ieri in tribunale a Sassari si è tenuta la discussione sull’episodio al termine della quale il pm Antonio Piras ha sollecitato una condanna da un anno e 4 mesi più 600 euro di multa. Per la difesa, rappresentata dagli avvocati Stefania Rullo e Martina, non esisterebbero prove né della ricettazione né del secondo capo. La giudice Monia Adami ha disposto infine la condanna a un anno e 5 mesi, 660 euro di multa con la sospensione condizionale della pena.

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