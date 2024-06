Undici anni di attività, diciotto edizioni alle spalle, l’ultima delle quali ha registrato la presenza di 25mila persone. Sono i numeri con cui si presenta ai nastri di partenza Birralguer, il più longevo Festival della Birra Artigianale che si celebra in Sardegna.

LA KERMESSE – Da domani giovedì 27 a domenica 30 giugno il piazzale della Pace di Alghero ospiterà la 19esima edizione di una kermesse. Promosso dall’associazione Beach Group Alguer, il Craft Beer Festival più atteso dell’estate isolana sarà anche una straordinaria rassegna musicale per tutti i gusti e una preziosa vetrina per le eccellenze gastronomiche e dell’artigianato made in Sardinia. Il segreto del successo della manifestazione sta proprio qui.

«Birralguer ha saputo evolversi nel corso degli anni, diventando un appuntamento imperdibile per i visitatori locali e i turisti, raggiungendo nell’ultima edizione oltre 25mila presenze», spiegano gli organizzatori a due giorni dall’inizio dell’evento.

I BIRRIFICI – Tra i birrifici presenti non sono voluti mancare all’appuntamento Isola, Bam, Marduk, Seddaiu, Chemu, Astore, Nora, Coros, Dolmen, Moi Beer, Baladin, Perella, BeerFellas, il gruppo Ales&Co. E Barcelona Beer Company. Complice il supporto di Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero e Comune di Alghero e il contributo del Parco di Porto Conte, la rassegna cresce anche questa volta, stabilendo importanti partnership con Consorzio Birrai Italiani, Coldiretti, Campagna Amica e Confcommercio Artigianato. Lungo il tratto della Rambla che scorre davanti al Piazzale della Pace, lo spazio dedicato alla promozione delle eccellenze locali prevede oltre 40 stand dedicati a esposizioni, workshop, degustazioni, show cooking, corsi di spillatura e tanto altro.

LA MUSICA – Anche la colonna sonora delle quattro serate è di altissimo livello. Giovedì 27 giugno si alterneranno alla consolle: Dj D.One, Volume 2 e Jah L Sas Sound System feat Mr Pan dj set, Meganoidi. Venerdì 28 giugno aprirà ancora Dj D.One, seguito da Riff Raff, Senza Base, Dj F3de & Dj Crabuzza. Anche sabato 29 giugno a rompere il ghiaccio ci penserà Dj D.One, che poi lascerà spazio a Funny Groove, Tremendi, KAY. Domenica 30 giugno, consumato il rito d’apertura con Dj D.One, sul palco ci saranno On the Road Band, Black Out e Dep Band.

Ma le vere star della rassegna saranno i Meganoidi, la band che si esibirà dal vivo domani giovedì 27 giugno. Quest’anno Birralguer ha pensato anche alle famiglie: i bambini potranno divertirsi con attività ludico educative guidate dalle animatrici, in un’area riservata e dedicata a loro, vicino al palco.

