Ha preso il via nella sala riunioni del settimo piano dell’ospedale Santissima Annunziata, il corso di formazione manageriale dal titolo “Change Management: nella prospettiva dei processi di sviluppo e innovazione della sanità”, promosso dall’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

A presentare il percorso formativo è stato il direttore generale dell’Aou di Sassari, Serafinangelo Ponti, che ricopre anche il ruolo di responsabile scientifico del corso. L’iniziativa si svilupperà da maggio a novembre 2026, per un totale di 86 ore di attività didattica, coinvolgendo operatori aziendali appartenenti alle funzioni considerate strategiche per lo sviluppo organizzativo dell’Azienda.

Il corso nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura manageriale orientata all’innovazione, alla capacità di governare il cambiamento e allo sviluppo di nuovi modelli organizzativi in sanità, con particolare attenzione alle esigenze e alle prospettive dell’Aou di Sassari.

Il programma didattico prevede un approccio multidisciplinare e laboratoriale, basato sulla metodologia del “Problem Based Learning”, con lezioni frontali, lavori di gruppo, discussione di casi, testimonianze e attività progettuali. I partecipanti saranno chiamati a sviluppare e presentare progetti concreti di change management applicabili al contesto aziendale.

Tra i principali obiettivi formativi figurano la capacità di interpretare le innovazioni organizzative, tecnologiche e digitali, l’analisi delle criticità aziendali in chiave organizzativa, lo sviluppo di modelli orientati all’integrazione e alla multidisciplinarietà, oltre all’applicazione pratica degli strumenti di progettazione organizzativa e gestione dei processi.

Docente principale del corso sarà il professor Francesco Zavattaro, esperto di management sanitario (SDA Bocconi School of Management), che ha diretto a lungo l’Executive Master in Management per le Aziende Sanitarie e Socio Assistenziali (EMMAS) e coordina diversi progetti di formazione manageriale per le aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale. Sono previste anche lezioni di altri professionisti ed esperti del settore come Paolo Cannas, Alessia Brioschi e Alessandro Spano.

Il corso si concluderà nel mese di novembre con la presentazione pubblica dei progetti sviluppati dai gruppi di lavoro e la premiazione del miglior progetto di change management elaborato durante il percorso formativo.

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