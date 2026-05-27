Nel 2019 aveva puntato un fucile da caccia contro un 72enne in un ristorante di Valledoria. E poi gli aveva detto in sardo: «Io non ho nulla da perdere, ti ammazzo».

Oggi in tribunale a Sassari un 69enne sedinese, accusato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e porto illegale di arma, è stato condannato a un anno e 4 mesi e a 2mila euro di multa dalla giudice Valentina Nuvoli. Secondo l’imputazione l’uomo aveva avuto dei contrasti con la parte offesa, originaria di Porto Torres e nel frattempo deceduta, in merito alla gestione di un albergo/ristorante del paese.

Si era recato sul posto incontrando l’altro, che stava recuperando degli alimenti, e da quel confronto era scaturito l’episodio citato che aveva poi visto l’intervento dei carabinieri e la denuncia conseguente. A difendere l’imputato il legale Giacomo Baralla mentre l’avvocato Nino Marras ha assistito la parte offesa.

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