Emergenza camper. I consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini puntano il dito contro quella che definiscono una situazione ormai fuori controllo nell’area portuale e lungo alcuni dei tratti più delicati della costa cittadina, con particolare riferimento alla zona di Calabona. Secondo gli esponenti azzurri, negli ultimi giorni si sarebbero moltiplicate le situazioni di campeggio abusivo, con camper parcheggiati stabilmente sul lungomare e nelle aree prospicienti il porto, spesso corredati da tavolini, sedie, verande improvvisate e panni stesi. <Una situazione non più tollerabile - attaccano - che oltre a violare la normativa vigente provoca disagi, malumori e restituisce un’immagine indecorosa della città e del suo waterfront>. Forza Italia richiama anche i possibili rischi ambientali e igienico-sanitari legati al fenomeno. <Il porto, Calabona e altri luoghi di pregio rischiano di trasformarsi in aree caotiche e degradate. Una parte minoritaria di camperisti, non rispettando le regole, provoca un danno enorme all’immagine della categoria e dell’intero territorio>. Il problema è stato affrontato proprio di recente in una commissione congiunta Ambiente, Urbanistica e Turismo nella sala del Quarter.

La commissione si è conclusa con l’approvazione condivisa di tre proposte operative: maggiori controlli da parte della polizia municipale attraverso il progetto dell’amministrazione denominato “Progetto Decoro”, anche grazie all’assunzione stagionale di nuovi agenti. Il progetto prevede controlli mirati sulla sosta e sul corretto utilizzo delle aree più sensibili della città; l’introduzione di forme di premialità per i campeggi che resteranno aperti almeno otto mesi all’anno e la realizzazione di un totem informativo dedicato ai camperisti, contenente indicazioni utili e informazioni importanti sulle aree consentite e sulle regole da rispettare.

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