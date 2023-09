Una passeggiata serale estiva, sui celebri bastioni di Alghero, che si è conclusa con una brutta caduta a causa di una buca. A farne le spese un 43enne di Bono, che ha ottenuto il via libera al risarcimento dei danni dalla compagnia di assicurazione dell’Amministrazione comunale, poiché l’incidente, è stato riconosciuto, era riconducibile ad una carenza di manutenzione. Oggi, a più di tre mesi dal raggiungimento dell’accordo e a più di due anni dall’incidente, l’uomo non ha però ancora avuto alcuna liquidazione.

A denunciarlo i suoi legali, ch forniscono una precisa ricostruzione di quanto accaduto.

LA RICOSTRUZIONE – L’uomo, mentre camminava verso la “torretta”, erano all’incirca le 23.30,«era letteralmente sprofondato in un enorme buco posto sulla pavimentazione – precisano da Studio3A-Valore S.p.A. – caratterizzata peraltro anche da altre buche e caditoie “killer” in quanto né segnalate né recintate o delimitate come quella in cui è incappato».

Impossibile inoltre vedere, perché il luogo era totalmente privo di illuminazione.

L’inevitabile caduta, e per di più in avanti, “di testa”, ha procurato lesioni serie al malcapitato, che ha avuto anche bisogno di immediate cure mediche: è stato trasportato in ambulanza, con il volto tumefatto, al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, dove gli hanno riscontrato un brutto trauma cranio-facciale e al gomito, per svariati giorni di prognosi.

