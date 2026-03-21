Grande festa a Santu Lussurgiu per i 101 anni di tia Maria Vittoria Salaris. Oltrepassare il secolo è un inno alla vita, il tempo passa ma ciò che resta sono l’amore, le relazioni e la speranza. Arzilla e curiosa, gode ancora di buona salute la nonnina lussurgese che conferma il paese come terra di longevità.

Proprio giovedì scorso 20 marzo il giorno del compleanno festeggiato insieme all’affetto e alle cure degli operatori sanitari della Cooperativa "Che Frades", titolare della comunità integrata dove la nonnina risiede.

Nata in un’epoca lontana, tia Maria Vittoria ha attraversato la storia di due secoli, ha visto cambiare il mondo sotto i suoi occhi e ha saputo adattarsi con forza e dignità. Dalla semplicità della vita di una volta alle innovazioni di oggi, ha sempre mantenuto uno spirito curioso e una straordinaria capacità di apprezzare le piccole cose. Maria Vittoria è stata il cardine della sua famiglia, allevata con impegno e amore materno, attraverso gioie e dolori che hanno rafforzato la sua tempra tanto da farle superare il secolo di vita.

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