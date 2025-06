Sopralluogo nel terreno dove dovrà sorgere la nuova caserma dei vigili del fuoco, individuato in località La Scaletta. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco e la società di ingegneria incaricata della progettazione si sono recati sul posto, una visita propedeutica alla elaborazione del progetto.

Lo fa sapere il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Michele Pais, presente al sopralluogo.

«Il contratto prevede che entro 72/120 giorni dalla consegna delle attività dovrà essere esitato il progetto esecutivo, che successivamente sarà messo a gara per l’affidamento dei lavori. Parliamo di un’opera interamente finanziata con 5 milioni di euro, grazie all’intervento risolutivo del Ministro Matteo Salvini, che si è speso personalmente per sbloccare una situazione ferma da troppo tempo», tiene a precisare Pais che ha voluto ringraziare il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il suo staff e tutti coloro che, a vario titolo, stanno seguendo l’iter.

Ma per il presidente della Commissione consiliare Protezione Civile del Comune di Alghero, la visita si è tradotta in uno sgarro istituzionale, perché nessuno dell'Amministrazione comunale è stato invitato a partecipare. Christian Mulas ha espresso tutto il suo profondo disappunto. «È inaccettabile che il sopralluogo si sia svolto in totale assenza di rappresentanti dell'Amministrazione comunale, con la sola presenza di esponenti della Lega. Tale modalità appare quanto meno inopportuna».

© Riproduzione riservata