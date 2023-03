Un’altra tartaruga recuperata alla deriva e in galleggiamento presso il molo sottoflutto del porto di Alghero affidata alle cure del Centro recupero animali marini.

È stata battezzata col nome Agnese Delfina. Si tratta di un esemplare di 8 chili avvistato a circa 30 metri dalla banchina del porto da una coppia di ragazzi e poi recuperato grazie alle forti onde di maestrale che l’hanno avvicinata a terra.

Il ritrovamento era stato subito segnalato alla Guardia Costiera di Alghero, intervenuta per il recupero dell’animale, trasferito nel Crtm del Parco dell’Asinara a La Reale, per le prime visite mediche.

L’animale era stato liberato dai grovigli di rete che le strozzavano la pinna anteriore sinistra rimasta impigliata.

A garantirgli le prime cure sono stati Alberto Ruiu del Centro primo soccorso dell’Amp di Capo Caccia e lo staff di Crama del Parco dell’Asinara.

«All’esame obiettivo generale, la tartaruga presentava un medio deperimento organico, il carapace ricoperto di alghe, con una lesione dovuta al trascinamento di un cordino ingerito e una lesione da strozzamento della parte prossimale della pinna anteriore sinistra.

L’esame radiografico non ha evidenziato ami da pesca e corpi metallici estranei, pertanto si è provveduto, mediante l’utilizzo di un endoscopio, all’asportazione del laccio ingerito recidendolo nella parte più distale dell’esofago», spiegano i veterinari.

Il Crama, inserito all’interno della Rete regionale per la conservazione della fauna marina della Sardegna, individua il Parco nazionale dell’Asinara punto di riferimento per quanto riguarda l’ospedalizzazione delle tartarughe nel nord Sardegna e per la regione corsa.

In questo momento sono tre gli esemplari di Caretta caretta ricoverati presso l’Osservatorio del mare a Cala Reale. Gli operatori prevedono, dopo la loro cura il rilascio a partire dalla primavera prossima con l’utilizzo di Gps per monitorare gli spostamenti.

