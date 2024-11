Con largo anticipo, rispetto al passato, le vie del centro di Alghero sono già illuminate a festa. Ieri la prima accensione delle nuove installazioni natalizie nelle strade dello shopping. L’atmosfera delle feste si rivela già nella prima parte del progetto in corso di attuazione da parte dell’assessorato alle Attività Produttive.

Via Gilbert Ferret, via Sassari, via Mazzini e Via Vittorio Emanuele hanno iniziato ad illuminarsi con varie coreografie che arricchiscono di luci e colori in vista delle festività natalizie. Si tratta di una prima parte del programma di installazioni che prosegue secondo il cronoprogramma che prevede, oltre agli attraversamenti nelle numerose vie di rilevanza commerciale del centro e in via Don Minzoni e in via Diez, anche la novità di quest’anno rappresentata dalle installazioni a bandiera sui pali-mantide del Lungomare Barcellona.

E inoltre, si posizioneranno proiettori nello Scalo Tarantiello, Torre dello Sperone, Largo San Francesco, le chiese della Mercede, del Rosario, di Santa Maria La Palma, Guardia Grande, La Segada e Maristella, a cui si aggiungono quest’anno le chiese dei quartieri della Pietraia e di Sant’Agostino. Alghero si fa bella largo anticipo rispetto al consueto, e al programma dell’Amministrazione si affianca quello dei Centri Commerciali naturali del Centro Storico, di Sant’Agostino e di Fertilia, che stanno predisponendo analoghe coreografie luminose nei rispettivi quartieri. «Vogliamo vedere il prima possibile la città addobbata a festa, accogliente, colorata e bella», commenta l’assessora alle Attività produttive Ornella Piras, che ha voluto predisporre un programma d’insieme con i Centri Commerciali Naturali, i Comitati di quartiere e gli operatori locali.

