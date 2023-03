Mille ricci sequestrati dalla Guardia Costiera di Alghero e due sub multati con 4mila euro. È il risultato di una attività di controllo eseguita dai militari dell’Ufficio circondariale sotto il coordinamento della direzione marittima di Olbia.

Nella giornata di martedì 21 marzo, dopo un lungo periodo di appostamento e osservazione da terra, gli uomini della Capitaneria hanno sorpreso due pescatori non autorizzati mentre erano impegnati a pescare ricci di mare.

Tutto il prodotto ittico è stato sequestrato e successivamente rigettato in mare dai militari intervenuti a bordo della motovedetta CP 559, in aree di difficile accesso ad eventuali altri pescatori. L’attività di controllo della Guardia Costiera si prefigge l’obiettivo di contrastare il fenomeno, al fine di salvaguardare gli stock ittici protetti e l’ambiente marino in generale.

© Riproduzione riservata