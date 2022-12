Aperte le buste con le offerte per la gestione delle rotte in continuità da e per la Sardegna, ma nessuna è stata presentata per Alghero.

L’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, però, rassicura: «Alghero non resterà senza voli: ci siamo già attivati con il Ministero e con l’Enac per avviare una procedura di emergenza che consenta di non interrompere il servizio pubblico dallo scalo algherese».

«Dobbiamo – prosegue Moro – prima di tutto mettere in sicurezza il sistema di trasporto aereo per la Sardegna, poi mi auguro che si possa lavorare unitariamente con serenità per l’individuazione di soluzioni adeguate alle esigenze della Sardegna da tradurre in un modello sardo di continuità, che insieme con il Governo dovremo difendere a Bruxelles».

Sulla gara deserta per l’aeroporto Riviera del Corallo interviene anche il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu: «Un intero territorio, come il nord ovest dell'Isola potrebbe trovarsi totalmente isolato con gravissimi danni sotto l'aspetto sociale, economico e commerciale. È una grande amarezza», si legge in una nota.

Per Boeddu «non c'è un giorno da perdere, è necessaria una soluzione tampone che eviti un vero e proprio disastro».

Per il sindacalista l'errore è stato mettere a gara «ogni singola rotta, da ogni singolo scalo». «L'esito di questa gara - rincara William Zonca, segretario della Uil Trasporti - rispecchia e mette a nudo debolezze di questo schema di continuità territoriale che non risponde alle esigenze dei sardi". Il bando deserto per Alghero, secondo Zonca, "oltre a mettere a rischio la mobilità e il sistema occupazionale del settore dei trasporti, è la conferma che bisogna mettersi subito in movimento per modificare le regole del prossimo bando e colmare il gap che penalizza la Sardegna, sempre più lontana dalla Penisola».

«Apprendo dell'apertura delle buste e la verifica delle offerte sulla continuità territoriale della Sardegna, ma voglio garantire che siamo già operativi per studiare ogni opportuna iniziativa per garantire ad Alghero i voli in continuità territoriale», dichiara invece il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera.

«Tutti – aggiunge Deidda – siamo pronti a ricercare le soluzioni opportune e rimediare alla mancanza di offerte da parte delle compagnie».

