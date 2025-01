Un nuovo anno senza nuovi nati per la città di Alghero, visto che il Punto Nascita dell’ospedale Civile è chiuso dal novembre 2023. «Mentre Sassari festeggia le nascite e cresce numericamente, Alghero continua a subire l’assenza di un diritto fondamentale: quello di nascere nella propria città», commenta il consigliere Christian Mulas, presidente della commissione Sanità.

«I numeri parlano chiaro: nel 2024 sono stati 1412 i neonati a Sassari, ma la realtà di Alghero è ben diversa, fatta di famiglie che devono trasferirsi a Sassari per poter vivere la propria maternità. Un paradosso intollerabile che non possiamo più accettare», prosegue Mulas.

«Da tre anni la Regione ha promesso e ripromesso interventi, risposte, soluzioni, ma ad oggi non c'è nulla di tangibile. Solo parole, e intanto Alghero resta isolata, senza un punto nascita e senza un futuro per la sua crescita demografica. La chiusura del Punto Nascita non è solo una questione di numeri: è una ferita profonda che segna la fine di un servizio fondamentale per la nostra comunità», chiude il consigliere di maggioranza.

