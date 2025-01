La borgata Maristella, nel comune di Alghero, continua a subire il disagio dei fuori norma dell’acqua potabile. Un problema che si presenta in modo ricorrente già da qualche anno. L’ultima ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo dell’acqua ai fini alimentari è del 24 giugno scorso. Da tale data, ininterrottamente, un’intera comunità di circa 450 residenti si vede privata, ad uso alimentare, di quello che è considerato un bene di prima necessità.

«Il servizio autobotte di Abbanoa presenta numerosissime carenze, vuoi perché a seguito di varie interruzioni di fornitura inqualificabili, lascia gli abitanti per giorni senza acqua a uso alimentare, come ad esempio durante le recenti festività natalizie, - spiega la presidente del Comitato di Borgata, Tonina Desogos - vuoi perché il servizio non è fruibile da parte di varie fasce di abitanti, come chi lavora negli orari di presenza dell’autobotte, chi appartiene alle fasce di abitanti più deboli, come persone anziane e persone con problemi di salute, che per ovvi motivi non possono raggiungere il posto dove staziona l’autobotte ne tanto meno caricarsi di peso eccessivo».

Pertanto il comitato di borgata, che in questi mesi ha avuto costanti interlocuzioni con il sindaco Raimondo Cacciotto, con vari amministratori comunali, con i tecnici ASL e con la stessa Abbanoa, al fine di fare il punto della situazione ha convocato presso l’ex scuola materna, per le ore 18,30 di sabato 11 gennaio 2025, l’assemblea generale degli abitanti.

«Auspichiamo nella presenza del sindaco, degli amministratori comunali tutti (maggioranza e opposizione) dei responsabili Abbanoa e dei media locali, - aggiunge la presidente Desogos - ai quali, anche con il presente comunicato, rivolgiamo invito pubblico al fine di avere un confronto costruttivo diretto con gli abitanti di Maristella che stanno subendo questo enorme disagio, nonostante paghino regolarmente a scadenza le bollette emesse da Abbanoa».

© Riproduzione riservata