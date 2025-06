Aveva in casa una riproduzione (priva di tappo rosso) della pistola Beretta modello 92 F.S., con munizioni a salve, 300 grammi di marijuana e una spada giapponese di tipo katana la cui lama è lunga 57 centimetri. Per questi motivi (porto e detenzione d'armi e oggetti atti a offendere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e minaccia aggravata) è arrivata una denuncia per un residente di Alghero.

Le indagini, prolungate, da parte dei carabinieri sono nate a seguito di una lite avvenuta lo scorso 14 maggio, attorno alle ore 22, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Alghero. Nella circostanza, numerosi cittadini avevano chiamato il Nue 112 per segnalare come un uomo avesse esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. All'arrivo di una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile, tuttavia, il responsabile era già scappato a bordo di uno scooter.

Una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, durante i primi rilievi, ha trovato parti dello scooter utilizzato per la fuga. Il fatto che non ci fossero bossoli o segni evidenti di colpi d'arma da fuori ha permesso di ipotizzare sin da subito l'utilizzo di una pistola a salve. Dai successivi accertamenti è stato possibile identificare l'utilizzatore della moto, con la Procura di Sassari che ha stabilito la perquisizione in casa e il relativo ritrovamento di armi e droga.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, in aggiunta alla denuncia in stato di libertà.

