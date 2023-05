Tra la Regione e F2i è scontro aperto dopo l’annunciata decisione dei consigli di amministrazione di Sogeaal e Geasar di inglobare in un’unica società – la Nord Aeroporti Sardegna – gli scali di Alghero e Olbia.

E sulla fusione dei due scali nasce un caso politico, con l'assessore ai trasporti Moro, che è anche presidente del Psd'az, che punta il dito contro il sindaco sardista di Alghero Mario Conoci, favorevole alla strategia portata avanti dal socio di maggioranza F2i.

«Non va il metodo. A nostro giudizio non ci è stata data l’opportunità di valutare attentamente l’importante documentazione e soprattutto non è stato superato il parere negativo dell’Enac. Per un’amministrazione pubblica deliberare una fusione contro il parere dell’ente preposto alla vigilanza degli aeroporti non era assolutamente fattibile», spiega Moro.

Ma secondo il primo cittadino di Alghero la Regione non avrebbe mai brillato nella gestione dello scalo. «Mi pare si sia persa un po’ la calma, ma anche l’opportunità di dialogare con un privato che gestisce gli aeroporti e che deve dare al territorio il servizio migliore».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata