Un assessore per due liste. Le civiche Orizzonte Comune e Città Viva, al momento rimaste fuori dalla giunta Cacciotto di Alghero, potrebbero presto venire accontentate con il settimo posto nell’esecutivo, la delega all’Ambiente che il sindaco aveva tenuto per sé. Un assessorato in condominio, da affidare a un nome condiviso che potrebbe essere quello di Raniero Selva, già componente di giunta con la stessa delega durante il mandato di Mario Bruno.

Il consigliere comunale di Orizzonte Comune Christian Mulas e il consigliere comunale di Città Viva Giampietro Moro hanno deciso di trovare una sintesi programmatica «al fine di sostenere l’amministrazione comunale a trovare subito soluzioni per risollevare la situazione cittadina legata all’ambiente, alla pulizia ed al decoro urbano», spiegano. I due capigruppo parlano di accordo raggiunto su un nome «di grande spessore ed esperienza nel campo della gestione assessoriale legata ai temi della raccolta differenziata e dell’igiene urbana, con l’obiettivo di risolvere nel breve periodo la situazione legata alla pulizia delle strade, dei marciapiede e della riorganizzazione dell’appalto della raccolta rifiuti che è stato prorogato fino alla fine del 2024».

Il riferimento chiaro è a Raniero Selva, commerciante algherese con esperienza nella politica, avendo ricoperto anche ruoli di gestione nel campo dell'ambiente e dell'igiene urbana.

