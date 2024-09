Il punto nascita dell’ospedale Civile di Alghero è ancora chiuso e il servizio di Pediatria lavora solo di giorno. I vari comitati che difendono la salute pubblica tornano all’attacco sulle carenze della sanità locale.

«È trascorso circa un anno da quando la direzione della Asl comunicava che la chiusura del punto nascita era solo momentanea sino ad aprile del corrente anno, ma queste promesse sono state totalmente disattese», scrivono Luca Pais, Stefano Campus, Giovanna Passerò e Giovanni Spano.

«L’altro grave disservizio riguarda la mancanza dell’assistenza pediatrica ospedaliera dopo le 20 che ha creato e continua a rappresentare un grave disservizio non più tollerabile; infatti, dopo tale orario l’ospedale di Alghero non garantisce l’assistenza pediatrica e ciò costringe genitori e figli a continui viaggi a Sassari. Tutto ciò non è più tollerabile».

Il Comitato nuovo ospedale, il Comitato spontaneo a difesa della salute, Comitato fiocchi azzurri fiocchi rosa e Comitato uniti contro la chiusura dell’ospedale Marino, hanno invitato il sindaco e tutte le forze politiche cittadine ad unirsi per chiedere con determinazione alla Asl la riattivazione di questi importanti servizi.

